Onorificenza a Feltri, Primiani: "Non in mio nome né in quello dei molisani"

Mi dissocio dalla decisione unilaterale e personale presa dal Presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, di conferire una formale onorificenza a Vittorio Feltri. Una decisione assunta senza alcuna consultazione con l’ufficio di presidenza e quindi all’oscuro dell’intero consiglio regionale. Non solo mi chiedo chi ha deciso e quando, ma soprattutto sulla base di quali motivazioni si è scelto di premiare un giornalista che, nel corso della sua carriera professionale, ha attaccato a briglie sciolte sulla qualunque? Non parlo della libertà di stampa, diritto inalienabile di ogni professionista e segno di un paese democratico, ma di veri attacchi personali, offensivi e umilianti senza fondamento. Forse il presidente Pallante ha dimenticato, nella rosa della carriera di Feltri, gli attacchi mossi ai meridionali? Feltri chiosava: “Inferiori e anche sotto tanti punti di vista, dall’organizzazione sociale, sanitaria fino all’ordine pubblico”. E oggi cosa si è deciso di fare in camera caritatis? Di premiare Feltri. Non in mio nome e nemmeno della maggior parte dei molisani.

Angelo Primiani