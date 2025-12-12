Il Presidente Di Dedda annuncia lâ€™ingresso in servizio di due nuovi giudici presso il Tribunale di Campobasso

Campobasso, 12 dicembre 2025 â€“ Il Presidente del Tribunale di Campobasso, Dott. Enrico Di Dedda, annuncia con soddisfazione lâ€™ingresso in servizio di due nuovi magistrati: il Dott. Luca Orlando Pio e la Dott.ssa Elisa Ferrazzoli. La cerimonia ufficiale di insediamento si terrÃ giovedÃ¬ 18 dicembre, alle ore 10:00, presso il Tribunale di Campobasso, Aula n. 3. Il rito di insediamento avverrÃ dinanzi al collegio composto dal Dott. Di Dedda in qualitÃ di Presidente, dalla Dott.ssa Barbara Previati e dalla Dott.ssa Silvia Lubrano, componenti. Alla cerimonia prenderanno parte, inoltre, il Presidente della Corte di Appello di Campobasso, Dott. Vincenzo Pupilella, e il Procuratore Capo della Procura presso il Tribunale di Campobasso, Dott. Nicola Dâ€™Angelo

. Lâ€™arrivo dei due nuovi magistrati rappresenta un momento significativo per lâ€™ufficio giudiziario, che potrÃ cosÃ¬ rafforzare ulteriormente la propria capacitÃ operativa e garantire un servizio piÃ¹ efficiente alla collettivitÃ

Per ulteriori informazioni: Tribunale di Campobasso â€“ Segreteria Generale Campobasso lÃ¬, 13 maggio 2025