UNCEM, congratulazioni a Marco BussoneÂ per la rielezione alla Presidenza nazionale

A chiusura del Congresso nazionale tenutosi a Lâ€™Aquila il 12 e 13 dicembre 2025, esprimo, a nome mio personale e dellâ€™intera delegazione molisana, le piÃ¹ vive congratulazioni a Marco Bussone per la sua meritata rielezione alla Presidenza nazionale dellâ€™UNCEM. La riconferma rappresenta il giusto riconoscimento per un lavoro serio, concreto e lungimirante portato avanti con passione e competenza negli ultimi cinque anni. Un impegno che ha permesso di riattivare e rimotivare centinaia di amministratori delle montagne italiane, restituendo allâ€™UNCEM un ruolo centrale e credibile, ridando voce, dignitÃ e speranza alle comunitÃ montane del Paese. Le montagne italiane da tempo attendono scelte coraggiose, risposte strutturali e azioni non piÃ¹ rinviabili: servizi essenziali, infrastrutture materiali e digitali, sanitÃ di prossimitÃ , mobilitÃ , scuola, lavoro, politiche fiscali differenziate e strumenti concreti per contrastare spopolamento e marginalitÃ Sono certo che Marco Bussone saprÃ continuare, con la determinazione che lo contraddistingue, a incalzare Governo e Parlamento affinchÃ© le politiche per la montagna diventino finalmente una prioritÃ nazionale stabile e non episodica. In qualitÃ di presidente di UNCEM Molise, confermo la piena disponibilitÃ a proseguire questo percorso comune, forti della visione, della capacitÃ di ascolto e della credibilitÃ istituzionale che in questi anni hanno consentito allâ€™UNCEM di tornare a essere interlocutore autorevole nei luoghi in cui si decidono le sorti delle aree interne e montane. Il congresso nazionale dellâ€™Aquila rafforza anche la presenza e il ruolo del Molise allâ€™interno dellâ€™UNCEM. Con lâ€™elezione nel nuovo Consiglio nazionale, oltre al sottoscritto, sono stati eletti quattro nuovi consiglieri: Daniele Saia, sindaco di Agnone e presidente della Provincia di Isernia; Gianfranco Paolucci, sindaco di Macchia Valfortore e presidente di ANCI Molise; Luca Coromano, assessore del Comune di Riccia; Michele Nardacchione, sindaco di Cercepiccola. A Marco Bussone rinnoviamo il nostro piÃ¹ sincero augurio di buon lavoro, assicurando fin da ora la piena e convinta collaborazione dellâ€™UNCEM Molise, nel segno di una coesione forte e responsabile dei territori per sconfiggere le marginalitÃ , affermare il diritto a restare nelle montagne e ricostruire condizioni reali di giustizia sociale ed equitÃ territoriale.

Capracotta, 14 dicembre 2025 Candido Paglione

Sindaco di Capracotta

Presidente UNCEM Molise