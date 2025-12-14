Oggi ad Agnone l’ultimo saluto a Rocco Brunetti, figura storica della scuola

AGNONE. L’intera comunità di Agnone e il mondo della scuola piangono la scomparsa del preside Rocco Brunetti, figura di alto profilo umano e culturale, profondamente legata al suo paese d’origine e alla storia dell’istruzione molisana.

Nato ad Agnone, il prof Brunetti , viveva nel quartiere di San Pietro con la sua famiglia, ha qui compiuto il suo percorso di studi fino al diploma, per poi proseguire la formazione universitaria a Napoli. Matematico di formazione, uomo di pensiero rigoroso e di ampia cultura umanistica, ha lasciato un segno profondo alla guida dell’ISIS Majorana-Fascitelli di Isernia, promuovendo con lungimiranza l’innovazione e l’uso delle nuove tecnologie nella didattica.

Nel 1990 si candidò come consigliere comunale ad Agnone, nella lista dell’ingegner Vito Gamberale candidato sindaco con il PSI, testimoniando il suo impegno civile e il forte legame con la vita pubblica del paese.

Per docenti e studenti non è stato solo un dirigente scolastico, ma una guida autorevole e umana, capace di orientare e ispirare intere generazioni. Anche dopo il pensionamento ha continuato a seguire con attenzione e affetto le vicende della “sua” scuola.

La veglia funebre si è svolta nella palestra del liceo scientifico “Majorana” di Isernia, luogo simbolo della sua lunga esperienza professionale. Oggi Rocco Brunetti è stato tumulato ad Agnone, accanto alla sua amata e compianta moglie Fernanda, nel paese che gli ha dato i natali e al quale è sempre rimasto profondamente legato.

Condoglianze a tutta la famiglia dalla redazione di Altomolise.net