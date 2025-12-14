Unâ€™altra vittoria convincente per i ragazzi di mister Farocco: Forulum battuto 2-0



Unâ€™altra bella vittoria per la formazione guidata da mister Farocco, che supera con il classico 2-0 i ragazzi del Forulum, andando a segno una volta per tempo. Una gara sempre sotto controllo dei granata, che non hanno mai lasciato spazio a dubbi sullâ€™esito finale dellâ€™incontro.

Il risultato, infatti, non Ã¨ mai stato in discussione: il gioco Ã¨ stato costantemente nelle mani dei padroni di casa, che sia nel primo sia nel secondo tempo hanno fallito diverse occasioni da gol per arrotondare ulteriormente il punteggio.

Il Forulum ha inoltre chiuso la gara in dieci uomini: a quindici minuti dal termine il portiere Ã¨ stato espulso per un fallo da ultimo uomo su Cardoso, lanciato a rete.

Ancora una volta Cardoso ha lasciato il segno, realizzando il gol del vantaggio e portando il suo bottino personale a quota 14 reti, confermandosi goleador di razza e uomo decisivo per i granata.

Il raddoppio Ã¨ arrivato nella ripresa grazie a Di Ciocco, entrato dalla panchina e autore di un vero eurogol: conclusione al volo su una respinta della difesa, con il pallone che si Ã¨ infilato allâ€™incrocio dei pali.

Nonostante il successo, la classifica resta invariata, poichÃ© tutte le squadre che precedono lâ€™Agnonese hanno vinto: i granata rimangono cosÃ¬ al quarto posto.

Ora lo sguardo Ã¨ giÃ rivolto a domenica prossima, quando ci sarÃ un nuovo impegno casalingo contro la C.N.C. Sporting, prima gara del girone di ritorno. Subito dopo, il campionato si fermerÃ per la consueta pausa delle festivitÃ natalizie.