Linea Verde ad Agnone: tradizioni, folklore e sapori del Natale molisano

Nel pomeriggio di ieri, 13 dicembre 2025, mentre Agnone viveva lâ€™atmosfera suggestiva della tradizionale â€™Ndocciata, rievocazione di quella storica dedicata a Karol WojtyÅ‚a per il suo 50Â° anniversario di sacerdozio, un altro importante momento di valorizzazione del territorio prendeva forma in uno scenario dâ€™eccezione.

Nella splendida cornice di Villa Letizia, ad Agnone, il nostro gruppo ha infatti preso parte alle riprese televisive di una puntata di Linea Verde, lo storico programma di Rai 1 dedicato alle eccellenze italiane. La puntata sarÃ interamente incentrata sul territorio molisano e sulle sue tradizioni natalizie, gastronomiche e folkloriche.

Ad accompagnare il racconto, la professionalitÃ e la grande disponibilitÃ dei conduttori Margherita Granbassi e Fabio Gallo, con i quali si Ã¨ condiviso un pomeriggio ricco di emozioni, cultura popolare e autentico spirito molisano. Tra racconti, tradizioni e sapori, Ã¨ stato possibile offrire uno spaccato sincero e coinvolgente della nostra identitÃ .

Per non rovinare la sorpresa, evitiamo di svelare tutti i momenti piÃ¹ suggestivi: ciÃ² che Ã¨ certo Ã¨ che si tratta di una puntata speciale, capace di raccontare Agnone e il Molise con grande sensibilitÃ e attenzione.

La puntata di Linea Verde andrÃ in onda domenica 18 gennaio 2026.

Un appuntamento da non perdere per riscoprire, ancora una volta, la bellezza delle nostre radici.