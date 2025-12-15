Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Calci e pugni a un minore, choc a Santa Croce di Magliano: scatta lâ€™indagine

AttualitÃ 
Condividi su:

Un video dell'aggressione a un minore, ripreso da uno dei componenti del branco e diventato virale sui social nella giornata di ieri, Ã¨ al centro dell'indagine dei carabinieri sull'episodio avvenuto nei giorni scorsi a Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso.
    Il ragazzo sarebbe stato colpito con una raffica di calci e pugni al volto, alla testa e allo stomaco dopo essere stato gettato a terra.

 

Al giovane aggredito sarebbero state riscontrate numerose contusioni e una lesione al timpano in ospedale.
    Sull'accaduto Ã¨ intervenuto il sindaco di Santa Croce di Magliano con un post, dopo la diffusione online delle immagini.
    "Il Comune e l'amministrazione comunale non hanno competenze di ordine pubblico nÃ© funzioni di polizia - ha spiegato -.

 
 

Di fronte a fatti di questo tipo il dovere istituzionale Ã¨ segnalare immediatamente alle autoritÃ  competenti, cosa che Ã¨ stata fatta senza esitazione".
    Secondo quanto emerso, l'aggressione sarebbe stata compiuta da un gruppo di quattro minori. "Il caso Ã¨ ora all'attenzione delle forze dell'ordine - ha aggiunto il primo cittadino - che stanno operando nelle sedi opportune. Proprio perchÃ© si tratta di situazioni estremamente delicate che coinvolgono ragazzi e famiglie, Ã¨ fondamentale evitare processi mediatici, diffusione di video e strumentalizzazioni, che rischiano solo di aggravare il danno e di colpire ulteriormente i minori coinvolti".
    Il sindaco ha assicurato la collaborazione dell'amministrazione con le istituzioni competenti e l'impegno sul piano educativo, sociale e preventivo, rivolgendo un appello "al senso di responsabilitÃ , equilibrio e rispetto".

Condividi su:

Seguici su Facebook