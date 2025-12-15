Partecipa a Alto Molise

Bilancio annuale GdF ROAN Termoli: piÃ¹ di 100 controlli e oltre una tonnellata di prodotti ittici sequestrati

Il bilancio annuale dellâ€™attivitÃ  di controllo operata dalla Stazione Navale della Guardia di finanza di Termoli evidenzia risultati significativi nel contrasto alla pesca di frodo ed alla commercializzazione di prodotti ittici non conformi alle normative sulla tracciabilitÃ .

Sono stati eseguiti oltre 100 controlli sia in mare che presso gli operatori commerciali (mercati, pescherie, ristoranti) e su strada, per verificare il rispetto delle normative sulla pesca e la corretta applicazione delle norme UE (come il Reg. UE n. 1379/2013 e il Reg. CE n. 178/2002), che impongono l'indicazione obbligatoria della denominazione commerciale, del metodo e della zona di cattura/allevamento: la c.d. tracciabilitÃ  del prodotto.

L'attivitÃ  svolta ha portato al sequestro di circa una tonnellata e mezzo di prodotti ittici pescati illegalmente, anche attraverso l'utilizzo di attrezzi non consentiti, e circa 300 chilogrammi di prodotti ittici privi della documentazione attestante la provenienza e l'etichettatura obbligatoria. Di questi, 230 kg sono stati sequestrati nella sola giornata di venerdÃ¬ 12 dicembre. Elevate complessivamente sanzioni per oltre 200 mila euro.

Lâ€™impegno profuso tutela le risorse marine, la leale concorrenza e, soprattutto, la salute dei consumatori, in particolare delle famiglie che si apprestano ad acquistare pesce per i tradizionali cenoni. La vigilanza sarÃ  ulteriormente intensificata in vista delle imminenti festivitÃ  natalizie e di fine anno, un periodo in cui la domanda di prodotti ittici freschi e di qualitÃ  aumenta esponenzialmente, rendendo piÃ¹ appetibile la commercializzazione di prodotti irregolari.

L'impegno delle Fiamme Gialle prosegue con la costante attivitÃ  di controllo economico del territorio e con la sua funzione concorsuale nelle attivitÃ  di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale, tanto a terra quanto in ambiente marino.

