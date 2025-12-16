Partecipa a Alto Molise

Pozzilli, ammortizzatori sociali per Sata: 47 lavoratori in Cigs

AttualitÃ 
Campobasso, 16/12/2025 L'Assessore al Lavoro della Regione Molise Gianluca Cefaratti ha partecipato oggi, con la presenza delle rappresentanze sindacali e dei lavoratori alla riunione in modalitÃ  videoconferenza convocata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per discutere in merito alla richiesta di concessione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria avanzata dalla societÃ  Sata S.p.A. Sata S.p.A. ha avanzato istanza per la concessione del trattamento di CIGS per 47 unitÃ  lavorative, occupate presso lo stabilimento di Pozzilli (IS), per una durata di 12 mesi a decorrere dal 1Â° dicembre 2025.

 La SocietÃ  anticiperÃ  il trattamento straordinario di integrazione salariale alle normali scadenze di paga e farÃ  ricorso, eventualmente, alla rotazione tra i lavoratori per garantire la continuitÃ  dell'attivitÃ  aziendale. L'onere a copertura dell'utilizzo della CIGS Ã¨ stato quantificato in 791.872,92 euro, somme giÃ  nella disponibilitÃ  della Regione Molise. Il Ministero rappresentato dalla dottoressa, Francesca Girimonte, ha precisato che la misura di integrazione salariale sarÃ  concessa nei limiti delle risorse disponibili e assegnate alla Regione Molise nell'ambito dei fondi per le aree di crisi industriale complessa. Le Parti si incontreranno nuovamente in sede aziendale per monitorare l'andamento della situazione aziendale e l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

 L'Assessore Cefaratti ha sottolineato l'importanza del provvedimento per garantire ai 47 lavoratori del plesso di Pozzilli il necessario sostegno economico e ha sottolineato come nelle settimane passate il confronto costruttivo tra le parti, per trovare soluzioni condivise, abbia portato al risultato di oggi. L'auspicio Ã¨ che l'azienda possa, nell'immediato futuro, tornare a garantire lavoro alle 47 unitÃ  magari anche attraverso percorsi di riqualificazione del personale in collaborazione con la Regione.

