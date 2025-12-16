Truffa del falso matrimonio : arrestati due cittadini cinesi dalla Squadra Mobile

-La Squadra Mobile della Questura di Chieti, nella serata del 13.12.25, durante un'attivitÃ di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha arrestato due uomini di nazionalitÃ cinese in flagranza di reato per truffa. Nello specifico, i poliziotti si appostavano al di fuori di un noto esercizio commerciale di Chieti, in attesa di due soggetti che avrebbero dovuto ritirare una somma ingente di denaro, direttamente nel negozio.

Tuttavia, il titolare dell'attivitÃ commerciale, anch'egli di nazionalitÃ cinese, aveva preventivamente avvisato la Questura di essere vittima di una truffa e di aver giÃ consegnato la somma di â‚¬ 30.000 a dei malfattori, in cambio di una promessa di matrimonio con una donna cinese, conosciuta in chat. Intorno alle 19.30 i truffatori entravano nell'esercizio commerciale e richiedevano la somma di â‚¬ 7.000 al proprietario, per finalizzare il matrimonio.

I due uomini venivano cosÃ¬ arrestati e condotti nella Casa Circondariale di Madonna del Freddo.