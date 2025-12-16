Partecipa a Alto Molise

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Truffa del falso matrimonio : arrestati due cittadini cinesi dalla Squadra Mobile

Varie
Condividi su:

-La Squadra Mobile della Questura di Chieti, nella serata del 13.12.25, durante un'attivitÃ  di indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha arrestato due uomini di nazionalitÃ  cinese in flagranza di reato per truffa. Nello specifico, i poliziotti si appostavano al di fuori di un noto esercizio commerciale di Chieti, in attesa di due soggetti che avrebbero dovuto ritirare una somma ingente di denaro, direttamente nel negozio.

 Tuttavia, il titolare dell'attivitÃ  commerciale, anch'egli di nazionalitÃ  cinese, aveva preventivamente avvisato la Questura di essere vittima di una truffa e di aver giÃ  consegnato la somma di â‚¬ 30.000 a dei malfattori, in cambio di una promessa di matrimonio con una donna cinese, conosciuta in chat. Intorno alle 19.30 i truffatori entravano nell'esercizio commerciale e richiedevano la somma di â‚¬ 7.000 al proprietario, per finalizzare il matrimonio. 

I due uomini venivano cosÃ¬ arrestati e condotti nella Casa Circondariale di Madonna del Freddo.

Condividi su:

Seguici su Facebook