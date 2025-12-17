Concerto di Natale: gli alunni della scuola agnonese protagonisti al Teatro Italo Argentino

La magia del Natale si esprimerà attraverso la musica con il Concerto di Natale in programma giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 18:30 presso il Teatro Italo Argentino di Agnone.

Protagonisti dell’evento saranno gli alunni dei percorsi a indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado, che si esibiranno insieme agli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria “F. A. Marinelli” di Agnone, offrendo al pubblico un momento di incontro tra generazioni scolastiche unite dalla passione per la musica.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Omnicomprensivo “G. N. D’Agnillo – Molise Altissimo” e rappresenta un’occasione speciale per valorizzare il lavoro didattico e artistico svolto durante l’anno, oltre a rafforzare il legame tra scuola e comunità.

L’ingresso è libero e il presente vale come invito: un appuntamento aperto a famiglie, studenti e cittadini per condividere lo spirito natalizio attraverso note, emozioni e partecipazione.