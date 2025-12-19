Villacanale, il coworking è realtà: internet veloce e spazi attivi per lavorare da remoto

Da progetto ambizioso a realtà concreta: il coworking di Villacanale è ufficialmente attivo e pronto ad accogliere chiunque abbia bisogno di uno spazio attrezzato per lavorare da remoto. Dopo una fase di stallo dovuta a questioni burocratiche, l’iniziativa promossa dall’associazione culturale Nuova Villacanale, presidente Antonio Massanisso, con il sostegno dell’amministrazione comunale di Agnone, è finalmente operativa e rappresenta una nuova opportunità soprattutto per i giovani.

Grazie al contributo concesso dal Comune, guidato dal sindaco Daniele Saia, è stata attivata la connessione internet in fibra ottica FTTH presso la sede dell’associazione, rendendo possibile lo svolgimento di attività di smart-working e co-working in un contesto moderno ed efficiente. Un risultato importante per una frazione che punta sull’innovazione senza rinunciare alla qualità della vita tipica dei piccoli borghi.

L’idea alla base del progetto è semplice ma strategica: offrire uno spazio condiviso, dotato di connessione veloce e sicura, dove professionisti, studenti, freelance e lavoratori da remoto possano operare restando fisicamente a Villacanale ma collegati con il resto del mondo. Un’alternativa concreta alle grandi città, che coniuga lavoro, tranquillità e socialità.

Il progetto, che inizialmente sembrava rallentato da adempimenti tecnici e amministrativi, oggi dimostra come la collaborazione tra istituzioni e associazioni locali possa produrre risultati tangibili. Il coworking è accessibile e funzionante: chi ne ha bisogno può già usufruire degli spazi e dei servizi messi a disposizione.

Oltre a favorire il lavoro agile, l’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di contrasto allo spopolamento e di valorizzazione del territorio dell’Alto Molise. Creare infrastrutture digitali efficienti significa offrire nuove possibilità, trattenere i giovani e magari attrarne di nuovi.

Villacanale raccoglie la sfida del futuro: il coworking è partito, ora tocca alle persone cogliere questa opportunità.