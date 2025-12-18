Sport e accoglienza: l’Olympia Agnonese apre il futuro ai ragazzi della comunità “Alto Molise”

Un esempio concreto di inclusione, integrazione e responsabilità sociale arriva da Agnone, dove lo sport diventa strumento di crescita umana oltre che atletica. La collaborazione tra la comunità alloggio “Alto Molise” e la Polisportiva Olympia Agnonese sta offrendo a giovani minori accolti nella struttura nuove opportunità di inserimento e di riscatto personale.

"La comunità alloggio “Alto Molise” di Agnone desidera esprimere un sincero e profondo elogio alla Polisportiva Olympia Agnonese per aver creduto con convinzione e lungimiranza nei ragazzi minori della comunità, offrendo loro la possibilità di essere tesserati e di intraprendere un percorso sportivo e umano di grande valore.

La scelta della società sportiva non rappresenta soltanto un investimento calcistico, ma un autentico gesto di responsabilità sociale, inclusione e fiducia nel futuro. Grazie a questa visione, i ragazzi hanno potuto sentirsi accolti, valorizzati e parte integrante di una realtà sana, educativa e stimolante.

Un ringraziamento particolare viene rivolto al professor Sica e all’operatore Orlando per l’impegno, la sensibilità e la dedizione dimostrati, così come per l’eccellente collaborazione instaurata tra la comunità alloggio e la Polisportiva Olympia Agnonese, esempio virtuoso di rete territoriale a sostegno dei giovani."

Nella foto: a sinistra Baazaoui Mourad, a destra Nkhili Mohamed. Due volti che raccontano una storia di accoglienza, integrazione e speranza, dove il calcio diventa linguaggio universale e occasione di futuro.