Polizia di Stato smaschera frode da oltre 40.000€ su assicurazioni “Cane & Gatto

La Squadra Mobile della Questura di Chieti ha concluso una complessa attività di indagine, smascherando una ingente truffa, a danno di plurime compagnie assicurative. Nello specifico, due soggetti, un uomo ed una donna, dopo aver stipulato la polizza di assicurazione “Cane & Gatto”, hanno simulato quarantatré incidenti a carico dei loro animali domestici.

Prontamente, inviavano la richiesta di risarcimento alle compagnie assicurative, le quali, in tempi brevi, e senza mirati accertamenti, risarcivano i malfattori. Quest’ultimi, dopo aver falsificato fatture di cliniche veterinarie esistenti, chiedevano il rimborso del dovuto per le finte cure.

La truffa ha permesso di ottenere oltre 40.000€ di premi non dovuti. I due soggetti sono stati identificati e denunciati in stato libertà presso la Procura della Repubblica. Per completezza, si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che pertanto, gli indagati devono ritenersi innocenti fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

Chieti, 19.12.2025