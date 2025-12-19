Spopolamento in Molise, calo di 1.410 residenti in un anno

Continua, inesorabile, la fase di spopolamento del Molise.
Ulteriori conferme arrivano dall'Istat che ha diffuso oggi i nuovi dat
Al 31 dicembre 2024 la popolazione residente in regione si Ã¨ attestata a 287.814 unitÃ , 1.410 in meno rispetto allo stesso periodo del precedente anno quando i residenti erano 289.224. A limitare il calo, il dato relativo alla popolazione di stranieri cresciuta in un anno di 1.200 unitÃ . Nel 2023 era 13.231, mentre al 31 dicembre 2024 si Ã¨ attestata a 14.431. Tra le regioni, fa sapere l'Istituto di statistica, si registrano variazioni negative della popolazione in tutte quelle del Mezzogiorno con un picco di -6,1 per mille in Basilicata.