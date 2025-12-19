Vasto, scambio di auguri natalizi nell’Aula consiliare: il messaggio del sindaco Menna

Nella tarda mattinata di oggi l’Aula consiliare del Comune di Vasto ha ospitato il tradizionale scambio degli auguri di Natale. Presenti i componenti della Giunta e del Consiglio comunale, oltre a dipendenti e organi di stampa.

L’incontro si è aperto con l’esibizione dei bambini della classe 3ªA della scuola primaria “Luigi Martella”, dell’istituto comprensivo “Gabriele Rossetti”, che hanno cantato “We Wish You a Merry Christmas” e “A Natale puoi”, regalando ai presenti momenti di allegria e partecipazione. Dopo i saluti del presidente del Consiglio comunale, Marco Marchesani, lo spazio è stato dedicato alla musica con il brano Never Enough, interpretato dalla voce di Paola Di Fazio e dal pianoforte di Luigi Bautto, entrambi allievi della Scuola Civica Musicale di Vasto.



Il sindaco Francesco Menna ha preso la parola rivolgendo il proprio augurio all’intera comunità: “Auguri di cuore all’Amministrazione comunale, a tutti i dipendenti, ai giornalisti che quotidianamente svolgono un ruolo fondamentale nell’informazione. Un sentito augurio di buone feste va a tutta la cittadinanza. Il 2026 sarà un anno molto importante per la nostra comunità, con un’attenzione particolare ai cantieri già avviati e a quelli da completare, affinché gli interventi in corso possano tradursi in risultati concreti per il territorio”.

A conclusione dell’appuntamento, l’Aula consiliare ha accolto la luce della pace di Betlemme, simbolo di fratellanza, accesa ogni anno nella grotta della Natività e portata in Europa dagli scout. Le note della celebre “All I Want For Christmas Is You” di Mariah Carey hanno chiuso la mattinata.