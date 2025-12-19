Una stanza per dare voce alle vittime di violenza e abusi: il Commissariato di Vasto guidato da Marcovecchio apre il nuovo spazio protetto

Ãˆ stata inaugurata presso il Commissariato di Vasto una nuova stanza dedicata allâ€™ascolto delle fasce deboli, vittime di violenze e abusi, in particolare donne e minori. La stanza prende il nome da un celebre saggio di Virginia Woolf, simbolo di emancipazione, consapevolezza e diritto alla parola.

Lâ€™ambiente Ã¨ stato ristrutturato e arredato grazie al contributo del Soroptimist International â€“ Club di Chieti, con lâ€™obiettivo di creare uno spazio caldo, riservato e accogliente, lontano dalla freddezza degli uffici tradizionali. Un luogo pensato per favorire lâ€™ascolto e accompagnare le vittime nel delicato momento della denuncia, anche con il supporto di figure professionali specializzate, come psicologi, in grado di offrire sostegno emotivo e umano.

Allâ€™inaugurazione hanno preso parte il Questore di Chieti Leonida Marseglia, il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, dott.ssa Silvia Di Nunzio, e la Presidente del Soroptimist Club di Chieti, Gabriella De Gregorio. Le autoritÃ sono state accolte dal Vice Questore Aggiunto Pasquale Marcovecchio, dirigente del Commissariato di Vasto, insieme al personale in servizio nella struttura di via Bachelet, da sempre impegnato sul fronte della tutela delle persone piÃ¹ vulnerabili.

Lâ€™iniziativa si inserisce in un piÃ¹ ampio percorso di attenzione e sensibilitÃ verso le vittime di violenza: il Soroptimist International Club di Chieti aveva giÃ realizzato, nel novembre 2023, unâ€™analoga sala dâ€™ascolto presso la Questura di Chieti, confermando il valore di una collaborazione concreta tra istituzioni e associazioni per la difesa dei diritti e della dignitÃ umana.

Uno spazio che non Ã¨ solo una stanza, ma un segnale forte di civiltÃ , rispetto e vicinanza a chi trova il coraggio di parlare.