“Lo splendore del Marmo” arriva a Capracotta: il sindaco Paglione presenta la mostra di Pasquale Comegna

Da domani e fino al 6 gennaio, la Sala Polifunzionale del Palazzo municipale di Capracotta, situata al secondo piano della sede comunale, ospiterà la mostra fotografica “Lo splendore del Marmo” di Pasquale Comegna, fotografo originario di Capracotta. Un appuntamento culturale di grande rilievo, inserito nel cartellone delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale, che rafforza il ruolo del paese come luogo di cultura, bellezza e qualità.

A sottolineare l’importanza dell’evento è il sindaco Candido Paglione, che evidenzia come la mostra rappresenti «un progetto artistico di respiro nazionale, già apprezzato da pubblico e critica, che arriva a Capracotta come segno di attenzione verso il territorio e di valorizzazione delle sue eccellenze».

Il percorso espositivo propone una lettura intensa e raffinata della grande tradizione della scultura romana, antica e moderna, attraverso immagini capaci di restituire il marmo come materia viva, animata dalla luce, dai dettagli e dalle forme. Le fotografie di Comegna invitano il visitatore a uno sguardo più profondo e consapevole, capace di cogliere emozioni, silenzi e dialoghi tra arte e tempo.

Un ringraziamento particolare, da parte dell’amministrazione comunale, va all’autore Pasquale Comegna e all’ETS “Amici di Capracotta APS”, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione dell’iniziativa. «Eventi come questo – sottolinea ancora Paglione – arricchiscono il nostro territorio e rappresentano un motivo di orgoglio per l’intera comunità».

L’invito è rivolto a cittadini e visitatori a visitare la mostra e a lasciarsi coinvolgere da questo affascinante dialogo tra fotografia, scultura e tempo, in uno spazio che diventa occasione di incontro, riflessione e crescita culturale per Capracotta.