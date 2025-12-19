I Modà annunciano il tour estivo 2026: special guest Bianca Atzei

Il Natale dei Modà è pieno di soprese per i loro Romantici e dopo la pubblicazione del singolo con Bianca Atzei “Ti amo ma non posso dirlo”, da oggi in radio, video e in digitale, arriva l’annuncio di un nuovo tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che prenderà il via alla vigilia della prossima estate, il 20 giugno 2026, per poi proseguire tra giugno e luglio in giro per l’Italia.

Il tour, da sempre il momento in cui i Modà danno il meglio di sé, partirà il 20 giugno (data Zero) dal Parco della Pace di Servigliano (FM) per poi fare tappa alla Reggia di Caserta (25 giugno) prima di approdare all’Allianz Stadium di Torino (30 giugno), arrivare alla Fiera del Levante di Bari (10 luglio), spostarsi al Teatro del Castello di Roccella Jonica (RC) il 22 luglio e chiudersi al Velodromo di Palermo il 24 luglio.



I biglietti per questi nuovi appuntamenti sono in vendita online dalle ore 17 di oggi e nei rivenditori abituali dalle ore 11.00 di mercoledì 24 dicembre, in tempo per diventare un perfetto regalo di Natale. Maggiori info su vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Questo il calendario:



Sabato 20 giugno 2026 Servigliano (FM), Parco della Pace Data zero

Giovedì 25 giugno 2026 Caserta, Reggia Di Caserta

Martedì 30 giugno 2026 Torino, Allianz Stadium

Venerdì 10 luglio 2026 Bari, Fiera del Levante

Mercoledì 22 luglio 2026 Roccella Jonica (RC), Teatro al Castello

Venerdì 24 luglio 2026 Palermo, Velodromo

A condividere il palco con i MODA’ ci sarà Bianca Atzei, a conferma del rapporto profondo tra la band milanese e l’artistasarda che pubblicano oggi l’inedita “Ti amo ma non posso dirlo”, (https://wmi.lnk.to/tiamomanonpossodirlo).

Del brano è disponibile anche il video ufficiale visibile su https://youtu.be/ialGkNQSpRs?si=8_zLw8H_l1w1Du8N diretto da Matteo Alberti e Fabrizio De Matteis e prodotto da Double Vision Film. Questo nuovo brano e l’annuncio del nuovo tour arrivano a sorpresa alla fine di un anno molto importante per i Modà un anno che li ha visti tornare allo Stadio di San Siro a Milano, al Festival di Sanremo (con l’inedita “Non ti dimentico”, entrata ormai ufficialmente tra le canzoni più amate dai fan), pubblicare un nuovo album “8 canzoni” e intraprendere un tour nei palazzetti che ha portato a quota 150 mila il numero di persone che quest’anno hanno visto live i Modà.



“Ti amo ma non posso dirlo”, scritta da Kekko Silvestre e Bianca Atzei e pubblicata da Atlantic Records Italy/Warner Music Italia, è il racconto di un rapporto che si trasforma da una sincera amicizia ad un amore profondo. La voce di Bianca si unisce a quella di Kekko, con cui condivide non solo una grande potenza ma anche una capacità di interpretare l’amore come pochi altri artisti italiani oggi. È così che “Ti amo ma non posso dirlo” diventa la canzone perfetta per i tanti amici che negli anni scoprono di provare sentimenti molto più profondi per la persona che hanno accanto, con cui sfogano le difficoltà e festeggiano le conquiste perché d’altronde, come si dice spesso, la persona amata è, deve essere, anche la migliore amica.

“Ti amo ma non posso dirlo è una canzone d'amore che al contrario dalle classiche canzoni d'amore, quelle che magari che raccontano storie finite, qui si parla di una storia che non è mai cominciata: la storia di due migliori amici che sono innamorati l'uno dell'altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto” racconta Kekko Silvestre che aggiunge parlando della Atzei: “Bianca ed io siamo molto amici ed avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. Sono più che orgoglioso e felice di averla avuta con noi in questo progetto tanto che non credo ci fermeremo qui perché tra noi c’è una grande alchimia, nella scrittura, nel lavoro, abbiamo gusti musicali simili. Voglio bene a Bianca ed è giusto che la musica torni al centro della sua vita”.

A fare eco alle parole di Kekko quelle di Bianca: “Qualche mese fa Kekko mi ha preso per mano e mi ha portato in studio standomi molto vicino in un momento particolare della mia vita. Abbiamo iniziato a scrivere insieme, ad ascoltare provini, melodie. Da lì è nata “Ti amo ma non posso dirlo”, una canzone che mi ha toccato il cuore completamente. Era da tantissimo tempo che un brano non mi toccava corde così profonde, intime, in modo così intenso e forse ne avevo bisogno in un momento di blocco personale. Sono grata di questo regalo”.

“Ti amo ma non posso dirlo” è l’ultimo capitolo discografico di una storia lunga oltre 20 anni, una carriera che Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) hanno costruito canzone dopo canzone, concerto dopo concerto riconfermando ogni volta la propria identità artistica: liberarsi dal superfluo per restare fedeli a ciò che da sempre la rappresenta, ovvero la capacità di trasformare vissuti personali in memoria collettiva. Un dialogo continuo con chi, negli anni, li ha accompagnati fino all’ultimo abbraccio di Torino lo scorso 2 dicembre e che si rinnoverà la prossima estate.