Truffa con falsi operatori bancari: due persone denunciate dai Carabinieri. Bloccati 30.000 euro



Lanciano (CH), 18 dicembre 2025 â€” I Carabinieri della Stazione di Lanciano, al termine di unâ€™articolata attivitÃ dâ€™indagine scaturita da una denuncia-querela presentata da un 51enne del luogo, hanno deferito in stato di libertÃ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, per il reato di truffa, due soggetti di 21 e 47 anni, entrambi residenti a Napoli.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di ricostruire che i due indagati, qualificatisi falsamente quali operatori di istituti di credito, hanno contattato la vittima rappresentando presunte anomalie e operazioni sospette sul conto corrente, inducendola, con modalitÃ fraudolente e mediante artifizi e raggiri, a disporre bonifici bancari su conti riconducibili agli stessi, sotto il pretesto di mettere in sicurezza le somme e prevenire ulteriori indebite sottrazioni.

Grazie al tempestivo intervento dei militari operanti e al coordinamento con lâ€™AutoritÃ Giudiziaria, Ã¨ stato possibile bloccare la somma di 30.000 euro.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che lâ€™eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovrÃ essere accertata in sede dibattimentale, nel contraddittorio tra le parti.

Lâ€™Arma dei Carabinieri rinnova lâ€™invito ai cittadini a prestare la massima attenzione a richieste di denaro o a operazioni bancarie sospette, che possono avvenire sia telefonicamente sia di persona, e a segnalarle tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112 o recandosi presso la piÃ¹ vicina Stazione Carabinieri, cosÃ¬ da prevenire la consumazione del reato o, qualora il denaro sia giÃ stato sottratto, favorirne lâ€™eventuale recupero.

