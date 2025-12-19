Esodo Natalizio 2025: Anas Prevede 3,5 Milioni di Veicoli in Viaggio sulle Strade e Autostrade



Roma, 19 dicembre 2025 – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, Anas, società del Gruppo FS, si prepara a gestire un significativo aumento del traffico sulle proprie strade e autostrade. Tra oggi, venerdì 19 dicembre, e lunedì 22 dicembre, sono previsti circa 3,5 milioni di veicoli in viaggio per le vacanze.

Secondo le previsioni, i transiti giornalieri raggiungeranno: oltre 10,5 milioni di passaggi (+8%) oggi, 8,5 milioni (+11%) sabato 20 dicembre, 8 milioni (+5%) domenica 21 e oltre 9 milioni (+6%) lunedì 22 dicembre.

Per garantire una circolazione più fluida e sicura, Anas ha mobilitato 2.800 unità tra personale tecnico, di esercizio e su strada, oltre a operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, attivi 24 ore su 24 per il monitoraggio in tempo reale del traffico.

“Come per l’esodo estivo – ha dichiarato l’AD di Anas, Claudio Andrea Gemme – anche durante le festività natalizie siamo impegnati a garantire viaggi più scorrevoli. È sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio delle squadre Anas h24 per intervenire immediatamente in caso di condizioni meteorologiche avverse o intense precipitazioni nevose”.

L’obiettivo di Anas è offrire un viaggio confortevole e sicuro per tutti gli spostamenti, sia di breve e medio, sia di lungo raggio, durante questo periodo di grande mobilità.

Per materiali video e aggiornamenti sul traffico, è possibile consultare il link: Video Esodo Natalizio 2025.