Gambatesa, incidente sulla SS645: coinvolte cinque persone

Questa mattina, poco prima delle 10, un furgone e unâ€™utilitaria si sono scontrati lungo la SS645, nel territorio di Gambatesa. Sul posto Ã¨ intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale del 118, intervenuto con diverse ambulanze, per per assistere gli infortunati e consentire il loro trasferimento in ospedale.

La squadra si Ã¨ occupata inoltre della messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Presenti sul luogo dellâ€™incidente anche i Carabinieri di Gambatesa. Lâ€™intervento si Ã¨ concluso dopo le operazioni di soccorso e ripristino dellâ€™area.