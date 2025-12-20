Analisi confermano la sicurezza dell’acqua: a Pescopennataro qualità certificata e servizio garantito 24 ore su 24



A seguito di analisi effettuate dall’ASREM, l’acqua dell’acquedotto di Pescopennataro in località Preziosa era stata dichiarata temporaneamente non utilizzabile per scopi potabili e consumo umano . In conseguenza di tali risultati, il sindaco Pompilio Sciulli aveva emesso un’ordinanza a tutela della salute pubblica.

Il fenomeno che ha determinato il problema è noto e si verifica solo in particolari condizioni, in occasione del cosiddetto “troppo pieno”. Con questa espressione si indica una situazione in cui l’eccesso di acqua provoca il riversamento di vegetazione circostante, come foglie e residui vegetali, all’interno delle vasche dell’acquedotto, con un conseguente inquinamento di natura organica.

Dopo pochi giorni tuttavia, il sindaco Sciulli ha revocato l’ordinanza, poiché nuove analisi, effettuate da un’azienda accreditata, hanno attestato che l’acqua risultava idonea all’uso domestico.

Leggi ordinanza di revoca https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/C/Copia_DocPrincipale_ORDINANZA_N_14_DEL_20122025.pdf

Leggi il risultato delle analisi https://www.altomolise.net/archivi/documenti/2025/R/RdP_20251219_80_19_12_25_-(1).pdf

Per prevenire il ripetersi di simili inconvenienti, l’amministrazione comunale ha predisposto un intervento strutturale: nei periodi di troppo pieno, l’acqua in eccesso verrà convogliata attraverso una canalizzazione aggiuntiva verso altre vasche di raccolta, così da evitare contaminazioni e consentirne comunque l’utilizzo.

A Pescopennataro, durante tutto l’anno, non si registrano carenze idriche. Il territorio, ricco di risorse naturali, affiancato da una gestione virtuosa e dal rifacimento di tratti obsoleti dell’acquedotto – in particolare nel centro del paese, dove si riscontravano importanti perdite – garantisce oggi il rifornimento di acqua nelle abitazioni 24 ore su 24 e per tutto l’anno.