Quattro nuovi allenatori di Agnone al Corso UEFA Licenza D di Campobasso



Si sono svolti nellâ€™arco di tre giorni, mercoledÃ¬, giovedÃ¬ e ieri, presso la sede dellâ€™Associazione Italiana Allenatori di Calcio (AIAC) di Campobasso, gli esami finali del Corso Allenatore UEFA Licenza D, che hanno portato Agnone a diplomare quattro nuovi allenatori.

Il corso, iniziato il 22 settembre 2025 e conclusosi il 20 dicembre 2025, ha visto la partecipazione di circa 40 iscritti. Un percorso formativo intenso e qualificante della durata complessiva di 122 ore, di cui 96 ore in presenza e 26 ore in modalitÃ online, con lezioni svolte dal lunedÃ¬ al sabato.

I quattro nuovi allenatori di Agnone sono:

Marco Di Ciocco

Gabriele Suriano

Angelo Brunetti

Giancarlo Ciolfi

I primi tre sono giÃ tesserati e collaborano attivamente con la Olympia Agnonese, mentre Giancarlo Ciolfi opera anchâ€™egli in un clima di collaborazione con la societÃ .

A tutti e quattro vanno gli auguri e le felicitazioni della societÃ Olympia, che accoglie con soddisfazione il loro ingresso nella famiglia degli allenatori, auspicando che possano proseguire il proprio cammino allâ€™interno della societÃ anche negli anni futuri, mettendo a disposizione dei giovani le competenze tecniche e le nuove esperienze apprese durante il corso, con lâ€™obiettivo di motivare ed entusiasmare sempre di piÃ¹ il settore giovanile.

Dopo diversi anni, Agnone torna cosÃ¬ a formare nuovi allenatori, un segnale importante che dimostra come lâ€™Agnonese e lâ€™Olympia siano realtÃ vive, desiderose di crescere, ampliare le proprie conoscenze e guardare avanti con determinazione, senza mai arrendersi di fronte agli ostacoli.

Il corso Ã¨ stato diretto dal responsabile Roberto Barrea, con la partecipazione, tra gli altri relatori, di Mister Marco Maestripieri, che hanno garantito un alto livello formativo.