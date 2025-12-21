Carenza di medici al Caracciolo di Agnone: quattro specialisti rispondono allâ€™avviso Asrem, tre sono pensionati

Quattro medici specialisti, di cui tre in pensione, hanno risposto all'avviso pubblicato dall'Azienda sanitaria regionale finalizzato al conferimento di incarichi libero professionali da espletare all'ospedale Caracciolo di Agnone, in provincia di Isernia. Il provvedimento dell'Asrem fa seguito alla preventiva richiesta inoltrata dal responsabile facente funzione del reparto di Medicina del nosocomio alto molisano "nell'imminenza della scadenza del contratto dei medici attualmente in servizio", considerata la necessitÃ di fronteggiare la gravissima carenza di medici che riguarda, piÃ¹ in generale, anche altre strutture ospedaliere regionali