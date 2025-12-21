Partecipa a Alto Molise

Sanità Molise, al via le assunzioni: 33 OSS verso il posto fisso con l’Asrem

Attualità
L'azienda sanitaria regionale del Molise ha avviato le procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di 33 operatori socio sanitari mediante scorrimento della graduatoria relativa alla procedura di stabilizzazione approvata a novembre 2024. Le assunzioni, si legge nel provvedimento dell'Asrem, avverranno solo a seguito dell'esito positivo dell'accertamento della veridicità dei titoli dichiarati nella domanda di stabilizzazione “anche mediante richiesta di certificazione dei servizi svolti presso altre aziende e previo espletamento delle verifiche preassuntive”

