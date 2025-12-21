Albero Agrigreen: quando 40 trattori diventano Natale e i giovani accendono il futuro della terra

Nella Contrada Macchia, ai confini di Agnone e nel territorio di Capracotta, il Natale questâ€™anno non profuma solo di abete e neve, ma anche di gasolio agricolo, passione e identitÃ contadina. Una quarantina di giovani, dai 15 ai 30 anni, ha dato vita a unâ€™iniziativa tanto originale quanto simbolica: un grande Albero Agrigreen, realizzato con oltre quaranta trattori illuminati dai fari, disposti con precisione quasi geometrica fino a formare un coloratissimo albero di Natale.

Unâ€™idea che, piÃ¹ che nascere, Ã¨ germogliata dal cuore della terra. Con questo albero speciale i ragazzi hanno voluto celebrare il Natale, sÃ¬, ma soprattutto rimarcare con orgoglio le proprie origini contadine, quelle che sanno di mani sporche di terra, di stagioni che non si comandano e di albe viste dai campi prima ancora che dai libri.

I giovani protagonisti vivono in una contrada dove lâ€™agricoltura non Ã¨ folklore, ma vita quotidiana. Molti di loro, molto probabilmente, dopo gli studi continueranno a seguire le stesse passioni dei genitori e dei nonni: amore per la terra, rispetto per la natura e dedizione allâ€™agricoltura. Una scelta che oggi Ã¨ quasi rivoluzionaria, e che qui diventa invece naturale, come seminare a primavera.

Allâ€™iniziativa hanno partecipato anche gli amici abruzzesi di Pescocostanzo, con i quali questi ragazzi condividono la stessa visione del mondo rurale: meno slogan, piÃ¹ zappe; meno apparenza, piÃ¹ sostanza. Unâ€™amicizia che attraversa i confini regionali, unita dalla comune passione per la vita agricola.

Lâ€™Albero Agrigreen non Ã¨ passato inosservato. I complimenti sono arrivati anche dal sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che ha voluto sottolineare il valore profondo dellâ€™iniziativa. In particolare, ha ricordato come il progetto sia nato dallâ€™impegno e dalla creativitÃ di due giovani imprenditori agricoli, Antonio Lemme e Andrea Pallotta, capaci di illuminare non solo la contrada con le luci dei trattori, ma anche il futuro del territorio con le loro scelte.

Un segnale di speranza, dunque. PerchÃ© mentre qualcuno pensa che i giovani scappino tutti, qui câ€™Ã¨ chi resta. E mentre molti vedono nei trattori solo mezzi di lavoro, questi ragazzi li trasformano in simboli luminosi di identitÃ , appartenenza e futuro.

Altro che lucine importate: a Capracotta il Natale si accende a chilometro zero. E cresce, stagione dopo stagione.