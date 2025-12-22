Guardia Medica in affanno, ASReM: “Turni garantiti al massimo delle possibilità, ma il sistema va rifondato”



Garanzia dei turni di Continuità assistenziale in Molise? L’ASReM sta, da sempre, mettendo in campo ogni azione possibile per evitare sospensioni. A tal proposito è bene chiarire che, a fronte di un fabbisogno teorico di 192 medici per coprire le 44 sedi regionali, quelli contrattualizzati a tempo indeterminato sono appena 69. Di questi, solo 28 lavorano a tempo pieno. Il servizio, inoltre, si avvale del contributo di giovani medici specializzandi, nella maggior parte dei casi residenti fuori regione, che garantiscono una disponibilità limitata (minimo di due turni) e che non sono soggetti a ordini di servizio, non essendo dipendenti diretti ma liberi professionisti convenzionati. Proprio per fronteggiare l'emergenza, la Struttura Commissariale ha messo in campo tre provvedimenti (DCA):

1. Deroga ai massimali (Febbraio 2025): permette ai medici, su base volontaria, di lavorare più ore per aumentare il guadagno.

2. Incentivi per le "sostituzioni" (Luglio 2025): maggiori compensi per chi copre il territorio di sedi limitrofe rimaste chiuse.

3. Potenziamento 118 (Novembre 2025): aumento delle tariffe per l'emergenza territoriale e apertura ai medici di base abilitati.

Nonostante tutto, l'ASReM non può obbligare nessuno a coprire sedi per cui non è stato firmato un contratto. La soluzione non risiede più nel semplice "reclutamento straordinario", che pure è stato tentato senza successo, ma in una rifondazione totale del servizio.

“Il modello di riferimento – ha dichiarato il Direttore Sanitario dell’ASReM, Giovanni Giorgetta - è il DM 77 del 2022, che prevede l'integrazione della Continuità Assistenziale all'interno delle nuove Case della Comunità. L'obiettivo è superare l'attuale frammentazione, ferma a un accordo regionale del 2007, per passare a un ruolo unico dell'Assistenza Primaria. Solo con questa riorganizzazione, definita ‘inderogabile e in dirittura d'arrivo’, si spera di stabilizzare un servizio che oggi vive sulla precarietà e sulla buona volontà dei singoli”.