Babbo Natale arriva in pattuglia: festa e sorrisi alla scuola “Alighieri – Iovine" di Campobasso

Babbo Natale, scortato dai poliziotti della Questura, ha fatto visita ai bambini dell'Istituto Comprensivo – Scuola dell'Infanzia "Alighieri – Iovine" di Campobasso, un modo per celebrare le imminenti festività natalizie in un clima di gioia e felicità.
All'arrivo della pattuglia della Polizia di Stato con a bordo Babbo Natale carico di doni, i bambini hanno esultato ed accolto con grande entusiasmo i loro eroi in divisa.
Un'iniziativa che sottolinea ancora una volta l'umanità che si cela dietro le donne e gli uomini della Polizia di Stato, ogni giorno al fianco dei cittadini, nei momenti di bisogno ma anche in quelli di semplice incontro e di condivisione, per "Esserci Sempre".