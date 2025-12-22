FestivitÃ  natalizie: rafforzato il presidio del territorio nella provincia di Isernia

Rafforzato il presidio del territorio con servizi mirati, in occasione delle prossime festivitÃ natalizie. In vista delle prossime festivitÃ natalizie, in esecuzione di quanto pianificato in Prefettura, in seno al Comitato Provinciale per lâ€™Ordine e la Sicurezza Pubblica, le Forze dellâ€™Ordine provinciali (Questura, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) intensificheranno i servizi di vigilanza e controllo su tutto il territorio provinciale, ivi comprese le aree interne, anche attraverso servizi straordinari, sia per la funzione di prevenzione di fenomeni illegali che di pronto intervento, affinchÃ© le festivitÃ possano essere trascorse in un clima di serenitÃ e sicurezza per i cittadini.

In particolare, a seguito dellâ€™analisi, svolta nellâ€™ambito del citato Comitato, dei principali eventi previsti nel periodo delle festivitÃ , Ã¨ stata disposta una mirata attivitÃ di vigilanza nei luoghi maggiormente nevralgici della cittÃ di Isernia, quali lâ€™area della stazione ferroviaria e del centro storico del capoluogo, garantendo una presenza capillare e ben visibile. Analoghi controlli verranno intensificati dalla Polizia Stradale sulle arterie maggiormente interessate dai flussi automobilistici, specie diretti verso lâ€™Abruzzo e la costa molisana. Infine, in vista dei festeggiamenti di Capodanno, particolare attenzione sarÃ rivolta anche alle attivitÃ di prevenzione e contrasto alla produzione e commercializzazione illegale di artifici pirotecnici, a tutela della pubblica e privata incolumitÃ .

Isernia, 22 dicembre 2025