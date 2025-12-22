San Salvo, crolla un ponteggio: tre operai precipitano da 10 metri, uno Ã¨ grave

San Salvo-Grave incidente sul lavoro questa mattina a San Salvo, dove tre operai sono precipitati allâ€™interno di un cantiere edile situato in via Sterparo, alle spalle del campo sportivo di via Stingi. Lâ€™episodio Ã¨ avvenuto nelle prime ore della giornata e le condizioni dei lavoratori sono state giudicate gravi.

I tre operai sono caduti da una altezza di circa 10 metri, dal quarto piano di un palazzo in costruzione. A cedere probabilmente un ponteggio. La dinamica certa Ã¨ in fase di ricostruzione. Il ferito piÃ¹ grave, D.G.J., 32 anni, di Vasto, Ã¨ stato trasferito in elicottero allâ€™ospedale di Pescara. Gli altri due operai, Z.L., 47 anni, di Cupello, e D.M., 42 anni, anche lui di Vasto, hanno riportato ferite meno gravi: il primo Ã¨ stato portato allâ€™ospedale di Chieti, il secondo al San Pio di Vasto, dove restano sotto osservazione