Vertenza Stellantis Termoli, Regione e sindacati a confronto: prioritÃ  occupazione e futuro produttivo

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e l'assessore regionale alle AttivitÃ produttive, Andrea Di Lucente, hanno incontrato a Campobasso le organizzazioni sindacali del settore automotive per un confronto sulla vertenza Stellantis di Termoli. Nel corso del confronto a Palazzo Vitale Ã¨ stato fatto il punto sulla situazione dello stabilimento, sugli scenari produttivi futuri e sul percorso in atto a livello nazionale, con particolare attenzione alla tutela occupazionale e alla continuitÃ industriale del sito. "Dopo l'incontro di Roma con i vertici aziendali di Stellantis - ha spiegato il governatore - abbiamo ritenuto doveroso condividere con le parti sociali lo stato del dialogo istituzionale e il lavoro che la Regione sta portando avanti, in raccordo con il Governo nazionale, per difendere il ruolo industriale dello stabilimento di Termoli.

La prioritÃ - ha proseguito - resta la salvaguardia dei livelli occupazionali e la costruzione di prospettive produttive solide e durature per il territorio. Stiamo portando avanti un lavoro con tutte le parti in causa, partendo dal presupposto, come Ã¨ emerso dall'incontro a Roma di qualche giorno fa, che lo stabilimento di Termoli resta un punto rilevante nel piano industriale dell'azienda. L'incontro del prossimo 15 gennaio sarÃ di fondamentale importanza". "Il confronto di questa mattina - le parole dell'assessore Di Lucente - Ã¨ stato importante e costruttivo perchÃ© ci ha permesso di condividere in modo trasparente lo stato dell'arte e le prospettive per lo stabilimento di Termoli e per l'intero territorio. Abbiamo riportato ai sindacati i temi affrontati nel recente incontro con il Ceo di Stellantis, Emanuele Cappellano, dal quale Ã¨ emersa un'apertura significativa per iniziare a ragionare sullo sviluppo di un nuovo motore nello stabilimento.

Un passaggio che riteniamo strategico e che intendiamo approfondire nel prossimo incontro del 15 gennaio al Mimit, insieme al Ministero e a Cappellano, per capire come reperire le risorse necessarie allo sviluppo di questo sito produttivo".