CAMPOBASSO. ATM, tredicesima ancora in ritardo: sindacati denunciano una crisi strutturale e proclamano lo sciopero regionale

CAMPOBASSO. Anche quest’anno, i lavoratori dell’ATM non hanno ricevuto la tredicesima mensilità nei tempi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

“Una situazione che si ripete ogni dicembre dal 2011, anno di nascita dell’azienda, e che genera incertezza e difficoltà per le famiglie dei dipendenti – evidenziano in una nota congiunta i sindacati FAISA-CISAL, FILT-CGIL e FIT-CIS – Il problema non riguarda solo il ritardo occasionale: è una criticità strutturale. Negli anni abbiamo sollecitato interventi istituzionali, partecipato a tavoli e organizzato presìdi davanti alle Prefetture, ma le soluzioni sono state spesso temporanee”.

La tredicesima, ricordano i sindacati, non è un bonus o un premio, ma una parte della retribuzione dovuta. Il mancato pagamento nei tempi stabiliti ha conseguenze concrete sulla vita dei lavoratori e delle loro famiglie, soprattutto nel periodo natalizio.

Inoltre, le risorse necessarie sono già disponibili: la retribuzione aggiuntiva è inclusa nei ratei mensili che la Regione versa all’ATM. “Ogni ulteriore ritardo è quindi ingiustificabile”, sottolineano i sindacati, che chiedono regole certe e soluzioni definitive, invece della gestione “a emergenza” che finora ha caratterizzato il problema.

Per far sentire la propria voce e richiamare attenzione sulle questioni ancora irrisolte nel trasporto pubblico molisano, le organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero politico regionale per il 16 gennaio 2026. L’obiettivo è ottenere trasparenza, rispetto dei contratti e maggiore responsabilità nei confronti dei lavoratori e dell’intera comunità.