Addio a Carlo Scasserra, il cordoglio del Comune di Campobasso

L’Amministrazione comunale di Campobasso esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dott. Carlo Scasserra venuto a mancare all’età di 85 anni.

Geologo e imprenditore, è stato una figura di riferimento per la città, impegnato per anni nella vita pubblica e sportiva. Consigliere regionale eletto nel 2000, ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Campobasso Calcio negli anni ’90, contribuendo con passione alla storia della squadra.

Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta l’Amministrazione comunale.