Pub chiuso per aver venduto alcolici a minorenni

I Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo, nei giorni antecedenti le festivitÃ , davano esecuzione al provvedimento di sospensione dellâ€™attivitÃ commerciale (ex art. 100 TULPS), precedentemente richiesto allâ€™AutoritÃ di P.S, per la durata di 10 giorni, nei confronti di un pub sito in questo centro. Nella circostanza, i militari nellâ€™ambito dei numerosi servizi finalizzati al contrasto della movida giovanile, avevano giÃ sanzionato il titolare della licenza perchÃ© aveva somministrato bevande alcoliche a minori che, dopo aver acquistato drink di vario genere, si fermavano nella zona antistante per consumarle. Lâ€™attivitÃ scaturisce anche dalla necessitÃ di intensificare lâ€™attivitÃ preventiva a seguito di alcune aggressioni e risse verificatesi nelle settimane precedenti e per le quali vi sono ancora accertamenti in corso.