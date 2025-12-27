Partecipa a Alto Molise

Pub chiuso per aver venduto alcolici a minorenni

Varie
I Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo, nei giorni antecedenti le festivitÃ , davano esecuzione al provvedimento di sospensione dellâ€™attivitÃ  commerciale (ex art. 100 TULPS), precedentemente richiesto allâ€™AutoritÃ  di P.S, per la durata di 10 giorni, nei confronti di un pub sito in questo centro. Nella circostanza, i militari nellâ€™ambito dei numerosi servizi finalizzati al contrasto della movida giovanile, avevano giÃ  sanzionato il titolare della licenza perchÃ© aveva somministrato bevande alcoliche a minori che, dopo aver acquistato drink di vario genere, si fermavano nella zona antistante per consumarle. Lâ€™attivitÃ  scaturisce anche dalla necessitÃ  di intensificare lâ€™attivitÃ  preventiva a seguito di alcune aggressioni e risse verificatesi nelle settimane precedenti e per le quali vi sono ancora accertamenti in corso. 

