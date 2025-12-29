Riduzione dellâ€™apporto idrico, ancora razionamento: Agnone affronta notti senzâ€™acqua fino allâ€™8 gennaio

Si informano i gentili utenti del Comune di Agnone che, a causa della riduzione dell'apporto idrico da parte di ASR Molise Acque, al fine di ripristinare i livelli ottimali del serbatoio Civitelle, nonchÃ© di prevenire carenze idriche nelle ore diurne, la GRIM Scarl sarÃ costretta a sospendere temporaneamente il flusso idrico del suddetto serbatoio.
L'interruzione Ã¨ prevista:
dalle 20:00 del 29/12/2025 alle 07:00 del 30/12/2025;
20:00 del 30/12/2025 alle 07:00 del 31/12/2025;
20:00 del 31/12/2025 alle 07:00 del 01/01/2026;
dalle 20:00 del 01/01/2026 alle 07:00 del 02/01/2026;
dalle 20:00 del 02/01/2026 alle 07:00 del 03/01/2026;
dalle 20:00 del 03/01/2026 alle 07:00 del 04/01/2026;
dalle 20:00 del 04/01/2026 alle 07:00 del 05/01/2026;
dalle 20:00 del 05/01/2026 alle 07:00 del 06/01/2026;
dalle 20:00 del 06/01/2026 alle 07:00 del 07/01/2026;
dalle 20:00 del 07/01/2026 alle 07:00 del 08/01/2026;
Pertanto, si invitano i gentili utenti forniti dal serbatoio suddetto ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d'acqua durante le ore di sospensione. In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessitÃ , si invitano gli utenti a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 - 7 giorni su 7). GRIM Scarl Ã¨ a disposizione dell'utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento. Campobasso 29.12.2025