Fiamma Olimpica a Campobasso: programma del 1° gennaio e modifiche viabilità

Giovedì 1° gennaio 2026, dalle 17 alle 20, Campobasso accoglierà la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, in occasione della sua 25ª tappa.

Un evento di grande valore sportivo, culturale e simbolico che coinvolgerà cittadini, istituzioni e visitatori in una celebrazione collettiva dello spirito olimpico e dell’identità molisana. Dopo aver attraversato luoghi iconici del Sud Italia – da Trani a Castel del Monte, da Barletta a Foggia, fino a Termoli – la Fiamma giungerà a Campobasso, per poi proseguire il suo cammino verso Isernia il giorno successivo.

Per rendere omaggio a questo momento storico, la città ha scelto di accogliere la Fiamma con un evento straordinario e carico di significato: l’uscita eccezionale del Mistero di Sant’Antonio Abate, l’ingegno di Saverio Di Zinno con la celebre “tunzella” e i diavoli. Un simbolo profondo della tradizione campobassana, che per l’occasione si mostrerà in tutta la sua suggestiva potenza scenica, unendo sacro e profano in un abbraccio ideale con i valori universali delle Olimpiadi. Campobasso si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile, dove la luce della Fiamma Olimpica si fonderà con quella delle tradizioni più care, in un’atmosfera di festa, orgoglio e appartenenza.

L’evento si articolerà in due momenti:

- Celebrazione statica in Piazza Vittorio Emanuele II (antistante il Palazzo di Città), dove saranno allestiti stand, strutture promozionali e un palco con braciere olimpico. Il tedoforo giungerà in piazza alle ore 19:45 per l’accensione simbolica della fiamma.

- Percorso dinamico con il passaggio di un convoglio di mezzi e circa 24 tedofori a piedi, che attraverseranno la città a partire dalle ore 18:30, seguendo il seguente itinerario:

Strade interessate dal percorso

- S.S. 710 – rampa di uscita su Via Puglia (provenienza Roma-Napoli)

- S.S. 710 – rampa di uscita su Via Puglia (provenienza Termoli)

- Via Puglia (da incrocio con Via Sicilia a incrocio con Via S. Giovanni)

- Via S. Giovanni (da incrocio con Via Puglia a incrocio con Via Mazzini)

- Via Mazzini (da incrocio con Via S. Giovanni a Piazza S. Francesco)

- Piazza S. Francesco

- Via XXIV Maggio (da Piazza S. Francesco a incrocio con Via IV Novembre/Via De Gasperi)

- Via IV Novembre (da incrocio con Via XXIV Maggio/Via De Gasperi a incrocio con Via Berlinguer)

- Via Berlinguer

- Via Colitto

- Via Crispi (da incrocio con Via Colitto a incrocio con Via Garibaldi)

- Via Garibaldi (da incrocio con Via Crispi a incrocio con Via Mazzini)

- Via Mazzini (da incrocio con Via Garibaldi a Piazza G. Pepe)

- Via Cannavina

- Largo San Leonardo

- Via S. Antonio Abate (da Largo San Leonardo a incrocio con Via S. Maria della Croce)

- Via S. Maria della Croce

- Via Roma (da incrocio con Via Marconi a incrocio con Via Pietrunto)

- Via Pietrunto

- Piazza G. Pepe

Chiusura al traffico

La circolazione veicolare sarà interdetta lungo le suddette strade dalle ore 17 alle ore 20, salvo diverse esigenze operative.

Divieti di sosta con rimozione forzata

Dalle ore 8 del 1º gennaio fino a termine esigenze:

1. Piazza G. Pepe

2. Corso Vittorio Emanuele (da Piazza G. Pepe a Via Pietrunto)

3. Via Pietrunto

4. Corso Bucci (da Piazza G. Pepe fino all’ingresso della “Città nella Città” – lato sinistro per 200 m)

Dalle ore 14:00 fino a termine esigenze – lungo il percorso della Carovana e del Mistero:

1. Via Puglia – piazzale Supermercato MD

2. Via S. Giovanni (da incrocio con Via delle Frasche a incrocio con Via Mazzini)

3. Via Mazzini (da incrocio con Via S. Giovanni a Piazza S. Francesco)

4. Via XXIV Maggio (da Piazza S. Francesco a incrocio con Via Montegrappa)

5. Via Colitto (da incrocio con Via Insorti d’Ungheria a incrocio con Via Crispi)

6. Via Mazzini (da incrocio con Via Garibaldi a Piazza C. Battisti)

7. Piazza C. Battisti (tutti i lati)

8. Via Roma (da incrocio con Via De Attellis a incrocio con Via Trieste)

Durante il passaggio del convoglio, i veicoli in sosta lungo il percorso non potranno essere immessi in circolazione.

Partecipazione straordinaria del “Mistero” di Sant’Antonio Abate

In occasione dell’evento, è prevista la presenza straordinaria di uno dei “Misteri” del Corpus Domini: il Mistero di Sant’Antonio Abate, che stazionerà in Piazza Vittorio Emanuele II. Al termine della manifestazione, intorno alle ore 20, il Mistero rientrerà nella propria sede percorrendo Via De Attellis, Via Roma, Via Trieste e Via Milano. Per consentire il passaggio del Mistero, sarà vietata la sosta in Via Roma (tratto da incrocio con Via De Attellisa incrocio con Via Trieste) e sarà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare lungo le vie interessate.