SanitÃ  e territori, la sindaca di Casacalenda: Â«Pronta a montare una tendaÂ» al fianco di Castrataro

Un messaggio di solidarietÃ , amicizia istituzionale e impegno condiviso arriva dai social alla vigilia del nuovo anno. La sindaca di Casacalenda, Annita Carugno, ha voluto manifestare pubblicamente il proprio sostegno al sindaco Castrataro, ribadendo la necessitÃ di continuare insieme la battaglia per la sanitÃ e per la difesa dei territori interni.

Â«Sindaco, amico mio, sorridiamo e andiamo avanti verso il nuovo anno. Un passo alla volta, ma sempre avantiÂ», scrive Carugno, sottolineando come la mobilitazione in corso non sia solo una rivendicazione amministrativa, ma una questione di umanitÃ . Â«Questa battaglia per la sanitÃ â€“ aggiunge â€“ non Ã¨ solo una lotta contro lâ€™abbandono dei nostri territori, ma rimette al centro la vita, lâ€™esistenza, la sopravvivenza delle personeÂ».

Parole forti, accompagnate da un gesto simbolico di vicinanza concreta: la sindaca si dice pronta a condividere anche sacrifici fisici, Â«a montare una tenda accanto alla tua o ovunque sia necessarioÂ», per dimostrare che gli amministratori locali sono pronti a fare la loro parte oltre lâ€™impegno quotidiano in contesti difficili.

Il messaggio si chiude con un augurio sentito di fine e buon principio dâ€™anno, Â«con tutto lâ€™affetto di una collega ma soprattutto di unâ€™amicaÂ», suggellato da numerose reazioni e commenti di sostegno da parte dei cittadini.

Tra questi anche lâ€™invito: Â«Buon anno sindaca! A lei e a tutti i cittadini di Casacalenda. La aspettiamo qui a Isernia. E, naturalmente, buon lavoro!Â».

Nel frattempo Sabrina Lallitto Ã¨ intervenuta in diretta sui social, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e messaggi di auguri, a conferma di un tema â€“ quello della sanitÃ e dellâ€™attenzione ai territori â€“ che continua a mobilitare amministratori e comunitÃ anche allâ€™inizio del nuovo anno.