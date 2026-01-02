Campitello Matese, tre serate di spettacolo con Ditelo Voi, Collage e Sud Sound System

A Campitello Matese per festeggiare l’inizio del nuovo anno tre spettacoli per soddisfare tutti i gusti. Da domani, sabato 3 gennaio, a lunedì 5 la località sciistica matesina ospiterà infatti, con tre spettacoli all’interno della sua Piramide, nomi molto popolari e amati dal pubblico.



I 3 eventi rientrano nell’iniziativa “Il Villaggio di Natale”, partita il 23 dicembre con al suo interno decine di appuntamenti. Domani protagonista la comicità dei Ditelo Voi, il trio che festeggia 30 anni di carriera ha al suo attivo partecipazioni televisive, film e tantissimi spettacoli in tutta Italia. Si prosegue domenica (4 gennaio) con la musica dei Collage, band storica della musica italiana tra gli anni settanta e ottanta che ha firmato tante canzoni ancora oggi amatissime dal pubblico. Chiusura lunedì 5 con l’energia dei Sud Sound System, il gruppo che miscela ragamuffin, reggae e suoni della propria terra d’origine, il Salento. Le prevendite dei biglietti per gli spettacoli sono attive su ciaotickets e nei punti vendita abituali.