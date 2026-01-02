Partecipa a Alto Molise

Forte vento nel Basso Molise: Vigili del Fuoco impegnati in numerosi interventi

AttualitÃ 
A causa del forte vento, il Comando dei Vigili del Fuoco di Campobasso, con il personale dei distaccamenti di Termoli e Santa Croce di Magliano, ha effettuato diversi interventi nella zona del Basso Molise.

In particolare, il personale del distaccamento di Termoli Ã¨ intervenuto per la rimozione di rami e alberi pericolanti sulla sede stradale, provvedendo alla messa in sicurezza delle aree interessate ed eliminando ogni pericolo per la circolazione. Anche il personale del distaccamento di Santa Croce di Magliano Ã¨ intervenuto per la messa in sicurezza di alberi pericolanti sulla sede stradale e di  di una finestra a rischio di caduta dal quarto piano di  un edificio.

Inoltre, intorno alle ore 16:45, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel territorio del Comune di Montelongo per la rimozione e la messa in sicurezza di una copertura in lamiera staccatasi da un fabbricato.

