“Pacem in Terris”: i cori polifonici di Trivento e Vastogirardi insieme per un concerto di Natale

Questa sera, sabato 3 gennaio, alle ore 21, il centro polifunzionale comunale di Trivento ospiterà il concerto “Pacem in Terris – Per cantare la speranza che nasce dalla gioia del Natale”, con protagonisti il coro polifonico della Cattedrale di Trivento e il coro polifonico di Vastogirardi.

Ospite d’eccezione sarà Iolanda Massimo, soprano triventino, accompagnata da un ensemble da camera, che curerà le musiche della serata. Un appuntamento imperdibile per vivere la magia del Natale attraverso la polifonia, condividere un messaggio di speranza e gioia e lasciarsi trasportare dalle armonie di due cori straordinari. L’ingresso è libero.











