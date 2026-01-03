Turisti costretti al selfie con i rifiuti: degrado nel cuore di Agnone

Una foto ricordo tuttâ€™altro che edificante per Agnone. Nella mattinata di oggi, lungo una delle vie principali del centro cittadino, nei pressi di una chiesa storica, della sede della Pro Loco e del Teatro Italo-Argentino, Ã¨ stato segnalato un cumulo di rifiuti abbandonato in bella vista.

Lâ€™area, particolarmente frequentata e meta di passaggio per gruppi turistici, era affollata giÃ dalle prime ore del giorno. Proprio alcuni visitatori, colpiti negativamente dalla scena, hanno immortalato la presenza dei rifiuti con fotografie, simbolo di unâ€™accoglienza che non rende giustizia al patrimonio storico e culturale del paese.

Secondo quanto riferito, i rifiuti sono rimasti sul posto oltre lâ€™ora di pranzo, aumentando il disagio e suscitando commenti di disappunto tra cittadini e turisti. Non certo un bel biglietto da visita per una localitÃ che punta sulla valorizzazione del proprio centro storico e sulla promozione turistica.

Un episodio che riaccende lâ€™attenzione sulla necessitÃ di una maggiore cura degli spazi pubblici e di interventi tempestivi, soprattutto nelle zone piÃ¹ rappresentative e frequentate della cittÃ .