Tragico incidente tra Rionero Sannitico e Castel di Sangro: perde la vita una donna

Nel primo pomeriggio di oggi, lungo la Statale 652 al confine tra Rionero Sannitico e Castel di Sangro, si Ã¨ verificato un grave incidente stradale. Unâ€™auto, che procedeva in direzione Castel di Sangro, Ã¨ uscita di strada e si Ã¨ schiantata contro il guard rail. Lâ€™impatto Ã¨ stato molto violento e la lamiera ha danneggiato seriamente lâ€™utilitaria.

Lâ€™allarme Ã¨ stato lanciato dagli altri automobilisti presenti sul tratto di strada, che hanno assistito impotenti alla scena. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli operatori sanitari del 118, partiti dal vicino ospedale, insieme ai carabinieri della locale Compagnia e ai vigili del fuoco, per i soccorsi e i rilievi del caso.

ORE 16.20:

Purtroppo, nellâ€™incidente ha perso la vita una donna residente in provincia di Chieti. I soccorsi si sono rivelati inutili. I carabinieri stanno proseguendo con i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dellâ€™incidente.