Allerta Protezione Civile: Domani Maltempo in Molise, Piogge, Temporali e Possibili Allagamenti

Allerta Protezione Civile, meteo domani â€“ Molise

Precipitazioni: sparse o diffuse, anche a rovescio, soprattutto su settori occidentali e centrali, con piogge moderate.

CriticitÃ  principali:

Idrogeologico: GIALLO (Zone A e B) â†’ rischio frane, colate rapide, allagamenti localizzati.

Temporali: GIALLO (Zone A, B, C) â†’ possibili danni a strutture, alberi e linee elettriche.

Vento, neve e idraulica: VERDE â†’ nessuna criticitÃ  significativa.

Moto ondoso (litorale molisano): GIALLO â†’ attenzione alla balneazione e attivitÃ  nautiche.

Rischi principali:

Allagamenti di locali interrati o a pian terreno.

Interruzioni temporanee di strade e ferrovie in zone depresse.

Danni a coperture, strutture provvisorie e colture agricole.

Caduta di alberi, rami, pali e segnaletica.

Grandinate e fulminazioni.

Consigli di sicurezza:

Evitare spostamenti in zone a rischio frana o allagamenti.

Non sostare sotto alberi, pali o strutture provvisorie.

Prestare attenzione a strade e sottopassi.

Limitare attivitÃ  nautiche o balneazione lungo il litorale.

Contatti utili:

Sala Operativa: 0874.7791

Numero verde Protezione Civile: 800 120 021

Email: sala.operativa@protezionecivile.molise.it

