Allerta Protezione Civile: Domani Maltempo in Molise, Piogge, Temporali e Possibili Allagamenti

Allerta Protezione Civile, meteo domani â€“ Molise
Precipitazioni: sparse o diffuse, anche a rovescio, soprattutto su settori occidentali e centrali, con piogge moderate.
CriticitÃ principali:
Idrogeologico: GIALLO (Zone A e B) â†’ rischio frane, colate rapide, allagamenti localizzati.
Temporali: GIALLO (Zone A, B, C) â†’ possibili danni a strutture, alberi e linee elettriche.
Vento, neve e idraulica: VERDE â†’ nessuna criticitÃ significativa.
Moto ondoso (litorale molisano): GIALLO â†’ attenzione alla balneazione e attivitÃ nautiche.
Rischi principali:
Allagamenti di locali interrati o a pian terreno.
Interruzioni temporanee di strade e ferrovie in zone depresse.
Danni a coperture, strutture provvisorie e colture agricole.
Caduta di alberi, rami, pali e segnaletica.
Grandinate e fulminazioni.
Consigli di sicurezza:
Evitare spostamenti in zone a rischio frana o allagamenti.
Non sostare sotto alberi, pali o strutture provvisorie.
Prestare attenzione a strade e sottopassi.
Limitare attivitÃ nautiche o balneazione lungo il litorale.
Contatti utili:
Sala Operativa: 0874.7791
Numero verde Protezione Civile: 800 120 021