Concerto dell’Epifania: Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso

Concerto dell’Epifania in Basilica La Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso ospiterà lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 18.00, il tradizionale Concerto dell’Epifania. La serata vedrà la partecipazione del Coro “PolifonicArmonia”, diretto dai Maestri Silvio Tarantelli, Fabio D’Orfeo e Annalisa Magnotta, e del Coro “Castelpetroso IN…CANTO”, diretto dal Maestro Loredana Vacca. Ad accompagnare i cori saranno Stefano Di Sisto al pianoforte e all’organo e Marco Tamburri alle percussioni. Il concerto offrirà al pubblico un percorso musicale con un repertorio che valorizza il clima di gioia, luce e contemplazione proprio di questo tempo liturgico, in armonia con la maestosità architettonica e spirituale della Basilica. L’ingresso è libero.

Sarà inoltre possibile seguire il concerto in diretta streaming al seguente link: https://youtube.com/live/G0k2ZNh9SuA?feature=share Per rimanere sempre aggiornato sugli eventi della Basilica: Ogni giorno, da questo luogo santo, la Parola si fa vicina. Dal 2016, la Basilica dell’Addolorata entra nelle case e nei cuori dei fedeli attraverso la trasmissione quotidiana della Santa Messa, portando consolazione, speranza e presenza viva a chi è lontano, a chi è solo, a chi cerca. Nel 2025 la Basilica ha celebrato un traguardo significativo: i 50 anni dalla sua consacrazione. Cinquant’anni di pietra viva e di preghiera ininterrotta, di lacrime e di grazie, di silenzio e di canto. Cinquant’anni in cui questo Santuario è stato rifugio e ripartenza, testimone di una fede che attraversa il tempo e continua a generare luce. Ancora oggi, tra le montagne del Molise, Maria continua a indicare la strada del cuore, accompagnando i passi dei pellegrini e sostenendo la speranza di quanti si affidano alla sua materna intercessione. Gli orari delle dirette streaming e televisive sono i seguenti: • dal lunedì al sabato ore 11.30 • domenica ore 12.00

