Lâ€™8 gennaio al Circolo San Pio incontro dei Carabinieri contro le truffe agli anziani

La Compagnia dei Carabinieri di Agnone ha organizzato una serie di incontri informativi in tutti i 15 comuni del territorio, dedicati alla prevenzione e al contrasto delle truffe ai danni degli anziani. Gli appuntamenti sono curati dai Comandanti di Stazione, impegnati a sensibilizzare la cittadinanza su un fenomeno purtroppo in costante aumento.

Il prossimo incontro si terrÃ giovedÃ¬ 8 gennaio alle ore 17, presso il Circolo San Pio di Agnone. Durante lâ€™iniziativa verranno illustrate le principali modalitÃ con cui i truffatori agiscono e saranno forniti consigli pratici per riconoscere i tentativi di raggiro e sapere come comportarsi.

Lâ€™iniziativa Ã¨ promossa dalla Compagnia dei Carabinieri di Agnone, comandata dal Capitano Matteo Genovese, e rappresenta unâ€™importante occasione di informazione e prevenzione, oltre che un segno concreto della vicinanza dellâ€™Arma alle fasce piÃ¹ vulnerabili della popolazione.