L’Alexian Group porta la musica Rom a Campobasso: concerto gratuito l’8 gennaio

La magia della musica Rom sarà protagonista giovedì 8 gennaio 2026 alle ore 18 nell’Auditorium A. Giovannitti (ex GIL), in via Milano 15 a Campobasso. Sul palco l’Alexian Group con musicisti talentuosi e apprezzati a livello internazionale: Alexian Santino Spinelli alla fisarmonica, Gennaro Spinelli al violino, Evedise Spinelli all’arpa, Gualtiero Lamagna alla chitarra manouche e bouzouki, Luciano Pennese al contrabbasso e Federico Binetti alle percussioni etniche. Un viaggio musicale intenso e coinvolgente che attraversa le sonorità, la storia e l’anima del popolo Rom, tra tradizione, improvvisazione ed emozione. L’iniziativa, a ingresso libero, rientra nel programma “Natale è meraviglia. Luci, emozioni e appuntamenti in città”, promossa e finanziata dall’Amministrazione comunale di Campobasso, in collaborazione con l’associazione Them Romanò.

Santino Spinelli, commendatore al Merito della Repubblica Italiana nominato dal Presidente Sergio Mattarella, con l'Alexian Group tiene numerosi concerti in Italia e all'estero. Con il figlio Gennaro è il primo rom ad aver suonato al Teatro alla Scala di Milano e al Teatro San Carlo di Napoli con i solisti della Scala, del San Carlo e dell'Orchestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro. Ha suonato in mondovisione per Papa Benedetto XVI e più volte per Papa Francesco. Fondatore e presidente dell’associazione culturale Thèm Romanò è ambasciatore della cultura romanì nel mondo. La sua poesia Auschwitz è sul Roma Memorial di Berlino inaugurato con la cancelliera Angela Merkel. È attualmente docente di Lingua e Cultura Romanì all'Università La Sapienza di Roma.

“La musica Rom – dichiara Alexian Santino Spinelli - è memoria, identità e libertà. Attraverso le note raccontiamo una storia antica che parla di dignità, dialogo e bellezza, capace di unire i popoli oltre ogni confine. Ringrazio gli organizzatori di questo appuntamento che sono certo saprà emozionare il pubblico”. Biglietti gratuiti disponibili nelle giornate del 6, 7, 8 gennaio 2026 nell’infopoint di piazza Municipio; nel caso restino disponibili alcuni biglietti ancora, sarà possibile ritirarli immediatamente prima del concerto, dalle 17 alle 17:55 dell’8 gennaio nell’atrio dell’auditorium Giovannitti, ex Gil, via Milano.