Castrataro continua la sua battaglia: la tenda rimane fino all’arrivo di nuovi medici e chiarezza su emodinamica e punto nascita

Dopo dodici giorni trascorsi tra freddo e gelo, dormendo in una tenda come forma di protesta per denunciare le criticità dell’ospedale “Veneziale” di Isernia, il sindaco Castrataro ha annunciato che la tenda non sarà smontata fino all’arrivo di nuovi medici e alla definizione chiara dei servizi critici, come il punto nascita e l’emodinamica.

Si è svolto oggi l’incontro con i vertici dell’ASReM: il direttore generale Di Santo, il direttore sanitario e la direttrice amministrativa. L’incontro, pur avvenuto in un clima collaborativo, ha fornito pochi dettagli concreti sui tempi e sulle misure immediate.

Il direttore generale Di Santo ha ribadito l’impegno dell’ASReM nel cercare di superare le criticità, sottolineando la carenza di medici e le difficoltà di reclutamento in Molise.

Castrataro ha proposto di istituire un tavolo congiunto tra Comune, Regione e ASReM per definire incentivi, bonus affitti e programmi di welfare destinati ai giovani medici.

La battaglia del sindaco continua fino a quando non si vedranno risultati concreti: l’arrivo di nuovi medici, il potenziamento del pronto soccorso e la piena chiarezza sui servizi di emodinamica e sul punto nascita.