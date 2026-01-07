Maltempo in Molise, scuole chiuse in diversi comuni: lâ€™elenco in aggiornamento

La prima neve dellâ€™anno sta cadendo in Molise, come previsto dai bollettini meteo dei giorni scorsi. Al momento la circolazione stradale procede senza grandi problemi, ma nelle prossime ore il ghiaccio sulle strade potrebbe rendere pericoloso il transito di scuolabus e mezzi pubblici. Per garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico, diversi comuni hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado domani, giovedÃ¬ 8 gennaio 2026.

Di seguito i comuni che hanno confermato la sospensione delle lezioni (elenco in aggiornamento):

â€¢ Bojano

â€¢ Campobasso

â€¢ Casacalenda

â€¢ Carovilli

â€¢ Cercemaggiore

â€¢ Civitanova del Sannio

â€¢ Ferrazzano

â€¢ Frosolone

â€¢ Guglionesi (chiusura esclusivamente del plesso A della scuola primaria e dellâ€™infanzia, a causa di un improvviso guasto agli impianti di riscaldamento)

â€¢ Larino

â€¢ Lucito

â€¢ Matrice

â€¢ Mirabello Sannitico

â€¢ Montagano

â€¢ Montecilfone

â€¢ Morrone del Sannio

â€¢ Oratino

â€¢ Palata

â€¢ Petrella Tifernina

â€¢ Pietracatella

â€¢ Riccia

â€¢ Ripalimosani

â€¢ Santa Croce di Magliano

â€¢ Santâ€™Elia a Pianisi

â€¢ Spinete

â€¢ Torella del Sannio

â€¢ Trivento

â€¢ Vinchiaturo