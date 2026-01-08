Linea Pescara-Foggia: treni sospesi e bus sostitutivi dal 15 al 23 gennaio

Bari. 8 gennaio 2026 - Dal 14 al 23 gennaio Ã¨ prevista la terza fase degli interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico, sulla linea Pescara-Foggia, fra San Vito (CH) e San Severo (FG) e tra Bari e Barletta che determineranno un miglioramento della regolaritÃ della circolazione e della qualitÃ del servizio per i passeggeri. A seguito di questi lavori, da giovedÃ¬ 15 gennaio i treni Frecciarossa, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia subiranno alcune modifiche alla circolazione,â€¯deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni

TRENI FRECCIAROSSA â€¢ I treni della relazione Torino/Milano/Venezia - Bari/Lecce/Taranto saranno oggetto di limitazioni di percorso nelle stazioni di Ancona e Pescara, con soppressione della tratta da Ancona/Pescara a Bari/Lecce/Taranto, o soppressioni integrali. In particolare: i treni Frecciarossa 8809, 8813, 8815, 8829, 9809, 8804, 8814, 8818, 8828, 9806 saranno cancellati per lâ€™intera tratta, i treni Frecciarossa 8810, 9806, 8820, 8824, 9808, 8830 avranno origine da Pescara, mentre il treno Frecciarossa 8816 e 8828 avrÃ origine da Ancona. I treni Frecciarossa 8803, 9805, 8807, 8811, 9809, 8819 saranno limitati a Pescara, mentre il treno Frecciarossa 8801 e 8815 sarÃ limitato ad Ancona. Alcuni treni sono coinvolti anche il giorno 24 gennaio.

TRENI INTERCITY E INTERCITY NOTTE â€¢ Dal 15 al 23 gennaio alcuni treni Intercity delle relazioni Bolzano/Milano/Bologna- Bari/Lecce subiranno cancellazioni parziali fra Pescara e San Severo o tra Pescara e Bari/Lecce e subiranno modifiche di orario. Il treno Intercity 611 Ã¨ coinvolto anche il 14 gennaio. Attivati servizi sostitutivi con bus nelle tratte Pescara-Severo e Pescara-Foggia. â€¢ I treni Intercity Notte della relazione Milano/Torino Porta Nuova - Lecce, nelle notti dal 14/15 al 22/23 gennaio dal 15 al 23 gennaio, subiranno modifiche di percorso con cancellazioni delle fermate intermedie nel percorso programmato tra Bologna Centrale e Foggia, con modifiche di orario, e/o cancellazioni dellâ€™intera tratta. Per alcuni treni sono previste corse bus.

TRENI DEL REGIONALE DI TRENITALIA â€¢ Dal 15 al 23 gennaio tutti i treni del Regionale di Trenitalia circolanti sulla tratta Foggia -Termoli saranno cancellati e riprogrammati con bus. Nello stesso periodo, anche alcuni treni del Regionale sulle linee Bari â€“ Foggia, Bari â€“ Lecce e Brindisi â€“ Taranto saranno oggetto di variazioni di orario. â€¢ Dalle 20.30 del 22 gennaio alle 8.30 del 23 gennaio alcuni treni della linea Bari â€“ Foggia saranno oggetto di variazioni di orario, limitazioni di percorso e cancellazioni; saranno attivati servizi bus. I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.comâ€¯(sezione InfomobilitÃ , alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring suâ€¯App di Trenitalia, presso il personale di assistenza clienti o le biglietterie. Indicazioni ad hoc saranno inoltre posizionate nelle stazioni di interscambio. A questo link Ã¨ consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO